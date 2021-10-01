РИАМО - 1 окт. В Подмосковье объявлен аукцион на капитальный ремонт автомобильной дороги в Одинцовском городском округе, закончить работу планируется в 2021 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на капитальный ремонт автомобильной дороги в Одинцовском городском округе», — сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Информация есть в Единой информационной системе в сфере закупок. Ремонт дороги будут проводить по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, д. Раздоры, ул. Утренняя, уч-1.

Капитальный ремонт объекта осуществляется в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и Одинцовского городского округа.