РИАМО - 1 окт. В комплексе «Техноград» на ВДНХ стартовал онлайн-курс «Дизайнер социальных сетей», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Курсы начнутся 5 октября, для участия нужна предварительная запись. Мероприятие проходит в рамках образовательного проекта «Мама онлайн», на нем женщины могут изучить специальности: Instagram-дизайнер, дизайнер анимации и арт-коллажист.

«Проект «Мама онлайн» позволяет женщинам, занимающимся воспитанием детей, повысить квалификацию или освоить новую профессию. Находясь в отпуске по уходу за ребенком, они в свободные часы могут учиться, развиваться и получать новые навыки. Так женщинам будет легче после перерыва в работе построить успешную карьеру. Мы постоянно открываем новые тематические курсы для мам. В рамках проекта уже можно было обучиться на копирайтера, PR-менеджера, финансового консультанта, имиджмейкера, рекрутера, флориста, психолога, карьерного консультанта, бухгалтера, аджайл-коуча, риелтора и турагента. Теперь мы приглашаем тех, кто хочет стать дизайнером социальных сетей», — сказал глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Курсы включают в себя 6 вебинаров, которые длятся 1 час. Преподавателем станет диджитал-дизайнер и автор учебных программ по развитию креатива и цифровому дизайну Александра Лынова. Занятия будут проходить с 12:00 до 13:00.

Первое занятие посвятят основам дизайна. Слушателям расскажут о его разновидностях, чем одно направление отличается от другого. Также слушателям вебинара предложат выполнять практические задания.

Теме дизайна в Instagram посвятят отдельное занятие. В ходе урока слушателей научат специфике оформления профиля и постов. ​