РИАМО - 1 окт. В Троицком и Новомосковском округах благоустроили свыше 80 парков с момента присоединения к столице. В этом году было реализовано несколько крупных проектов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В частности, закончили первый этап комплексного благоустройства поселка Марьино, что в поселении Филимонковское.

«Прежде всего, привели в порядок зеленую зону отдыха, которая выглядела не очень», — написал Собянин в своем личном блоге.

На территории поселка появились пешеходные дорожки из деревянного настила, отсева и плитки, а также фонари и лавочки.

Столичный градоначальник отметил, что новая Москва быстро догоняет историческую часть столицы по уровню благоустройства.

«В этом и состоит цель программы «Мой район» – обеспечить качественную среду для каждого жителя Москвы», — пояснил мэр.

Перечисляя другие недавно обновленные парковые зоны, он упомянул сквер на Спортивной улице в Щербинке, зону отдыха на правом берегу Десны в Троицке и другие.

«Также в два этапа строим детский парк развлечений «Тридевятое царство» на улице Школьной в поселении Роговское», — сказал он.