РИАМО - 1 окт. В Троицком и Новомосковском округах благоустроили свыше 80 парков с момента присоединения к столице. В этом году было реализовано несколько крупных проектов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В частности, закончили первый этап комплексного благоустройства поселка Марьино, что в поселении Филимонковское.
«Прежде всего, привели в порядок зеленую зону отдыха, которая выглядела не очень», — написал Собянин в своем личном блоге.
На территории поселка появились пешеходные дорожки из деревянного настила, отсева и плитки, а также фонари и лавочки.
Столичный градоначальник отметил, что новая Москва быстро догоняет историческую часть столицы по уровню благоустройства.
Перечисляя другие недавно обновленные парковые зоны, он упомянул сквер на Спортивной улице в Щербинке, зону отдыха на правом берегу Десны в Троицке и другие.
«Также в два этапа строим детский парк развлечений «Тридевятое царство» на улице Школьной в поселении Роговское», — сказал он.
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