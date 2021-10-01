РИАМО - 1 окт. Землевладельцы Подмосковья не используют 37,4 тыс. земельных участков площадью 172 тыс. га, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова подчеркивает, что почти 2,8 тыс. земельных участков из них – это земли сельхозназначения, их площадь составляет 135 тыс. га.

В свою очередь зампред правительства региона - министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин отметил, что неиспользование земель – наиболее частое нарушение землепользования, которое выявляют земельные инспекторы на территории региона.

«Это нарушение говорит о том, что земля не нужна владельцу. Иные нарушения, к примеру, самозахват или нецелевое использование свидетельствует о желании правообладателя использовать участок. Задача муниципального земельного контроля Подмосковья состоит в том, чтобы выявить нарушения использования земель и напомнить собственнику через предписания о важности ухода за своей землей», – сказал Разин.

Адигамова отметила, что наибольшее количество земельных участков, на которых было замечено неиспользование, зафиксировали земельные инспекторы Раменского округа – 4,3 тыс. земель, а также городских округов Воскресенск – 3,7 тыс. и Щелково – 2,3 тыс. участков.