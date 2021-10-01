РИАМО - 1 окт. С 1 октября для жителей ТиНАО начал работать сервис перевозок по требованию «По пути», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В приложении «Московский транспорт» пассажир может заказать автобус на нужную ему остановку, стоимость проезда составляет 46 рублей. Пока услуга доступна для жителей из поселений ТиНАО: Сосенского, Десеновского, Воскресенского и Филимонковского. Для них запустили 30 комфортабельных автобусов.

«По поручению мэра мы улучшаем транспортную доступность ТиНАО. С 1 октября после успешного тестирования появился сервис перевозок «По пути». Почти для 90 тыс. жителей четырех поселений округа поездки до метро и обратно теперь станут проще и быстрее. Мы ожидаем, что сервис будет пользоваться популярностью. Только за время тестирования его участники совершили более 3 тыс. поездок», — сказал заммэра столицы, глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов.

В среднем автобус приходится ждать около 10 - 20 минут. На входе пассажиру нужно отсканировать QR-код, чтобы подтвердить посадку в транспортное средство.

Автобусы будут ежедневно ходить с 05:30 до 23:00 до станции метро «Прокшино» и обратно.​