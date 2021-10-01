РИАМО - 1 окт. В России с 1 октября вступили в силу сразу несколько изменений, касающихся размера пенсий и заработных плат бюджетников.

В частности, в российских регионах выросли пенсионные выплатыи расширен ряд льгот в честь Дня пожилого человека. Фиксированной суммы доплаты на федеральном уровне не установлено: ее размер может отличаться в разных регионах.

Пенсионеров, в зависимости от места проживания, ждут либо денежные прибавки к пенсии, либо подарки. Гражданам старше 70 лет могут предоставить особые льготы. При этом у военных пенсионеров также увеличатся пособия.

В октябре также будут проиндексированы на 3,7% зарплаты сотрудников силовых ведомств. Увеличение размеров окладов ждет контрактников, гражданских служащих ВС, полицейских, таможенников, пожарных, сотрудников ФСИН и ряда других.