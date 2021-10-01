РИАМО – 1 окт. За 8 месяцев 2021 года Москва приобрела продукцию у малого бизнеса на 322 млрд руб. – 47% от общего объема городских закупок, что на 36,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Объем закупок у малого бизнеса превысил допандемийный уровень на 8,4%, в сравнении с 2019 годом, и на 36,4% в 2020 году. За 8 месяцев 2021 года Москва приобрела продукцию у малого бизнеса на 322 млрд руб. – 47% от общего объема городских закупок. В январе-августе 2020 года объем закупок у малого бизнеса составил 236 млрд руб., а в 2019 году – 297 млрд руб. Среди популярных предметов закупок за 8 месяцев 2021 года — строительные и хозяйственные товары, бытовая техника и медицинские товары», — сказал Ефимов.

В числе факторов, обеспечивших рост закупок у субъектов малого предпринимательства, можно выделить портал поставщиков Москвы.

«За 8 месяцев 2021 года объем закупок, совершенных у малого бизнеса заказчиками Москвы на портале поставщиков, составил 27 млрд руб.», – сообщил руководитель департамента города по конкурентной политике Иван Щербаков.