РИАМО – 1 окт. РИАМО – 1 окт. Оборот малых и средних предприятий Москвы за 8 месяцев 2021 года достиг 1,9 трлн руб., превысив на 38,2% показатель аналогичного периода 2020 года, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



«За счет восстановления в Москве потребительского спроса обороты малых и средних предприятий в нынешнем году выше не только прошлогодних, но и результатов «доковидного» 2019 года. Так, выручка МСП столицы за июль-август 2021 года, по оперативным данным контрольно-кассовой техники, составила 527,4 млрд руб.», — сказал Ефимов.



Он добавил, что это на 30% больше, чем за июль-август 2020 года, и на 26,2% — чем за аналогичный период 2019 года.



С начала года число работающих в Москве субъектов МСП выросло на 2% и на начало сентября составило 739 тыс., в том числе 411 тыс. юрлиц и 328 тыс. ИП. В этой сфере в настоящее время занято 2,4 млн человек.



Как отметил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, растут и поступления от упрощенной налоговой системы (УСН).