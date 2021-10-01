РИАМО - 1 окт. Тверской суд Москвы арестовал управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка Максима Инкина и управляющего директора Сбербанка Евгения Зака по подозрению в мошенничестве, сообщает пресс-служба суда.

Они оба проходят по делу вице-президента Сбербанка и экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой, которая подозревается в хищении более 50 млн рублей.

Кроме того, вместе с Инкиным и Заком под стражу отправлена юрисконсульт, преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова.

Ракова скрылась от органов следствия. Она выключила свои мобильные телефоны и не явилась на допрос. Экс-чиновнице вменяют мошенничество с госконтрактами в 2019 году в рамках федерального проекта «Учитель будущего» нацпроекта «Образование».

Ракова занимала пост замглавы Минпросвещения России с 2018 по 2020 годы.