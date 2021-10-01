РИАМО - 1 окт. В честь четырехлетия в павильоне «Макет Москвы» 2 и 3 октября на ВДНХ проведут праздничные мероприятия, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На событии проведет выступление оркестр Комендантского полка, гости получат призы и подарки и увидят светотехническое шоу «Я шагаю по Москве».

«Помимо развлекательной программы, зрители увидят основной экспонат выставочного центра — уникальную копию центральной части города площадью 429 кв. метров, на которой размещены 23 тыс. зданий и сооружений, воссозданных с абсолютной точностью в масштабе 1:400. С помощью сенсорных панелей можно в деталях рассмотреть миниатюры зданий исторического центра и других знаковых архитектурных доминант столицы. Гостям также доступна постоянно действующая экспозиция фотографий Москвы», — отметил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

При помощи интерактивных киосков в павильоне можно узнать самую важную информацию о проектах Москвы — программа реновации, метро, дороги, парки, бывшие промзоны, ТиНАО.

Павильон «Макет Москвы» регулярно посещают сами жители столицы, люди приезжают на экскурсии из других регионов и стран.