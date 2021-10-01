РИАМО - 1 окт. Городские фонтаны столицы будут выключены в пятницу. После этого их начнут готовить к следующему году.

После отключения фонтаны промывают специальным раствором, затем консервируют. Те объекты, которые имеют сложный декор и коммуникации, защитят от непогоды особыми конструкциями. К примеру, фонтан в Царицыне будет накрыт надувным куполом, а Пушкинский и Репинский — металлическими щитами.

Некоторые фонтаны и вовсе демонтируют на зиму — речь идет о плавающих фонтанах на Обводном канале и Братеевском пруду. Такая операция проходит ежегодно. Сухие фонтаны накрывают защитными экранами.

Всего в столице находится около 600 фонтанов. Сезон их работы в этом году открылся 30 апреля.