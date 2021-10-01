РИАМО - 1 окт. Заключить брак и получить повторные документы из ЗАГС можно 87 столичных офисах госуслуг «Мои документы», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Как отметила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, с конца мая текущего года в 47 офисах «Мои документы» горожане могут получить ряд услуг ЗАГС, среди которых — регистрация брака в неторжественной обстановке, а также выдача повторных свидетельств и справок.

«Получение повторных документов ЗАГС — одна из самых востребованных услуг. Часто люди хотят подтвердить родство и восстановить ветхие документы. Уже более 30 тыс. жителей воспользовались этой возможностью в МФЦ и оценили ее удобство. Поэтому мы приняли решение увеличить число центров, где можно получить эти услуги, — теперь их 87», — сказала Ракова.

Так, в офисах МФЦ зарегистрировать брак могут граждане от 18 лет, а также расторгнуть его по решению суда или воле одной из сторон. Там же можно получить повторные свидетельства и справки.

Кроме того, в офисах «Мои документы» проводится регистрация рождения и смерти по заявлению юридического лица, а также по решению суда.​