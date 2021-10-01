РИАМО - 1 окт. На территории Российской Федерации в пятницу начался осенний призыв в армию, в ряды Вооруженных сил планируют призвать более 127 тыс. молодых людей, сообщает РИА Новости.

Такие цифры привел начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский. Он отметил, что нынешняя призывная кампания существенно не отличается от предыдущих.

«Призывные комиссии начинают свою работу с 1 октября 2021 года во всех субъектах РФ, за исключением муниципальных образований, где призыв проводится 1 раз в год. Есть призывные комиссии, которые начнут свою работу с 1 ноября 2021 года», – добавил Бурдинский.

В прошлом году в осенний призыв в войска направили 128 тыс. россиян, весной 2021-го – более 130 тыс. новобранцев.

В отдаленные места для прохождения службы молодых людей доставят на самолетах военно-транспортной авиации. Остальных довезут в части в дезинфицированных эшелонах. Также возможен вариант с использованием отдельных вагонов.