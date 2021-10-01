РИАМО - 1 окт. В селе Новопетровское городского округа Истра обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Инцидент произошел днем 30 сентября. В дежурную часть поступило сообщение об обнаружении артиллерийского снаряда времен ВОВ.

В настоящее время место обнаружения боеприпаса находится под охраной полиции. Опасности снаряд не представляет.

Изъять и уничтожить боеприпас планируют в пятницу. Этим займутся специалисты министерства обороны РФ.