РИАМО - 1 окт. В пятницу на столичных дорогах ожидаются пробки в 8 баллов из 10 возможных, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На данный момент загруженность столичной дорожной сети составляет 3 балла.

Движение в центр затруднено на Рязанском, Волгоградском проспекте и шоссе Энтузиастов. Нет проблем с движением транспорта на Звенигородском, Ленинградском шоссе и Мичуринском проспекте.

Задержки на дорогах могут происходить из-за дорожных работ. Сейчас они идут на 53-м, 31-м км МКАД, Волоколамском и Дмитровском шоссе.