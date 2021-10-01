РИАМО - 1 окт. Свои идеи по развитию Московского инновационного кластера дали возможность предложить участникам платформы «Город идей», сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города.

Возможность предложить свои идеи появилась для физлиц в рамках краудсорсинг-проекта «Инновационный кластер», который будет идти с 5 по 11 октября.

В кластере у бизнесменов есть возможность найти нужные сервисы и ресурсы для развития своего бизнеса.

Как отметила заммэра города – глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина, с 5 по 7 октября идеи можно будет озвучивать по 2-м направлениям: «Новые программы для физических лиц» и «Каналы продвижения». В итоге можно будет поднять вопрос того, что необходимо новаторам в городе для реализации своих идей, какими следует для них делать программы и как надо популяризировать возможности Московского инновационного кластера.

«Приглашаем москвичей поучаствовать в тематических дискуссиях, обменяться мнениями о наиболее эффективных способах поддержки инноваторов, предложить мероприятия, которые помогут в формировании нужных навыков у начинающих предпринимателей», — сказала заммэра.

Оценивать предложения будут специалисты краудсорсинг-проекта «Инновационный кластер» до 9 октября включительно.