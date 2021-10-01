РИАМО - 1 окт. В пятницу в столице и области ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха днем местами составит до плюс 14 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Антициклон сохранит свое влияние в регионе. Максимальная температура в Москве составит плюс 10-12 градусов, по области — плюс 9-14 градусов.

По данным синоптиков, температура воздуха будет в пределах климатической нормы. Атмосферное давление будет повышенным и составит 763 мм рт. ст. Содержание кислорода в воздухе нормальное.

Специалисты отмечают, что такая погода комфортна для большинства людей и вызовет улучшение настроения.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что зима в этому году на территории Московского региона наступит строго по климатическому графику. Она будет нормальной по температурам и осадкам.