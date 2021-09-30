РИАМО - 30 сен. Сервис такси «Ситимобил» совместно с производителем растительного мяса Welldone запустит на улицы Москвы машины с праздничной оклейкой 1 октября, во Всемирный день вегетарианства, пишет «Газета.ru».

В автомобилях такси со специальной оклейкой пассажиры смогут обсудить с водителями темы вегетарианского подхода к питанию, а также получить подарочный набор растительного мяса и сертификат на бесплатный ужин в одном из вегетарианских ресторанов.

Проект признан привлечь внимание пользователей к вегетарианству и его пользе, а также сделать более понятной экологическую повестку дня.

Шанс попасть в «вегетарианское» такси будет у пассажиров тарифов «Комфорт» и «Комфорт+». Тематические машины будут курсировать по городу один день.