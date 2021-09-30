РИАМО - 30 сен. С апреля 2021 года сотрудники «Мособлгаза» каждый день совершают обходы частных жилых домов Подмосковья с целью обследования газового оборудования, за все время были проверены 450 тыс. домовладений, сообщает пресс-служба «Мособлгаза».

В ходе проверок было выявлено, что договор технического обслуживания газового оборудования есть в 235 тыс. проинспектированных домов, остальным домовладельцам выдали акты о необходимости его заключения.

«На сегодняшний день специалисты «Мособлгаза» проверили 463 906 домовладений. За все время проведения обходов более 70 тыс. жителей региона заключили договор о техобслуживании газового оборудования», - сказал генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Он отметил, что частный сектор Подмосковье насчитывает 660 тыс. частных домов – абонентов газового обслуживания. По поручению губернатора региона Андрея Воробьева полная инвентаризация газового оборудования проводится до ноября 2021 года.

Согласно закону, каждый собственник газового оборудования должен иметь договор технического обслуживания со специализированной организацией, а также обязан допускать на территорию жилья специалистов «Мособлгаза» для проведения работ по действующему договору. В противном случае абоненту может грозить приостановка подачи газа и штраф.

В 2021 году в Подмосковье за отсутствие договора обслуживания газового оборудования и задолженности по оплате были отключены более 500 абонентов.

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