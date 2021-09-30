РИАМО - 30 сен. По словам кандидата медицинских наук, диетолога Риммы Мойсенко, недостаточное количество железа в организме увеличивает вероятность развития аутоиммунных болезней, однако важно не только поддерживать его уровень в организме, наполняя рацион соответствующими продуктами, но и принимать витамины которые помогут железу усвоиться, сообщает Nation News.

Наряду с многими микроэлементами, железо является важной составляющей здорового организма. Оно необходимо для питания клеток кислородом, от которого зависит полноценная работа всех органов. Недостаток железа способен привести к пагубным последствиям и нарушению функции систем организма.

По словам диетолога, для того, чтобы железо в достаточной степени усваивалось в организме, необходимо включить в рацион продукты как с содержанием железа, так и продукты, включающие в себя витамины для его усвоения – B9 и B12.

«Основные источники железа — продукты белкового происхождения. В основном, это красное мясо и субпродукты, такие как печень и почки. За дальнейшее преобразование микроэлемента отвечают витамины В9 и В12. Они играют непосредственную роль в усвоении железа. Нужно получать не только железо, но и эти витамины», - сказала кандидат медицинских наук.

Витаминами B9 и B12 богаты зеленые растения, такие как брокколи, шпинат, многие салаты и обычная зелень. Получение железа совместно с этими витаминами является частой проблемой для веганов и вегетерианцев.

«Той категории людей, у которых есть поломки по усвоению витамина В12, нельзя быть вегетарианцами и веганами. Они наоборот должны иметь постоянные дотации витаминов и железа», — отметила диетолог.

Также веганскую диету не стоит соблюдать молодым людям, так как она не обеспечит растущий организм всем необходимым в достаточной мере.

Определить недостаток железа можно по следующим признакам: бледная и тусклая кожа, постоянная усталость и быстрая утомляемость, плохой сон. Все это ведет к нарушению гормонального цикла и заболеваниям аутоиммунного спектра, например, болезням щитовидной железы, половой сферы и кишечника.

Диетолог также посоветовала не совершать необдуманных поступков тем, кто хочет пройти обследование, так как нельзя судить о дефиците железа по отдельным пунктам анализов, не имея общей картины симптоматики. Не стоит делать капельницы железа при отклонениях значений в анализах от нормы – это может оказать на организм токсическое воздействие. Мойсенко отметила, что лучше начать правильно питаться.