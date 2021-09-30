РИАМО - 30 сен. Сентябрьский опрос в соцсетях показал, что 82% россиян слышали о предстоящей переписи населения, 69% респондентов планируют принять в ней участие, сообщает пресс-служба Всероссийской переписи населения-2020.

Опрос проводился в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

По результатам исследования уверенное знание о переписи продемонстрировали 48% респондентов, в июне такой ответ дали 41% опрошенных, в марте — 39%. Впервые слышат о переписи 13%.

63% тех, кто знает о начале переписи, знают и о том, что она стартует 15 октября. Это самый высокий показатель осведомленности за весь период опросов, проводимых с лета 2020 года.

69% опрошенных планируют принять участие в переписи, еще 19% определятся непосредственно перед переписью и лишь 4% однозначно не намерены в ней участвовать. Процент тех, кто точно не хочет принимать участие в переписи, один из самых низких за все опросы с 2020 года.

Всероссийская перепись населения пройдет в России с 15 октября по 14 ноября, принять участие в ней можно будет через портал госуслуг.