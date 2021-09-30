РИАМО - 30 сен. Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что в стране вырос уровень заболеваемости коронавирусом, сообщает kp.ru.

«Сейчас снова наступает сложный период – у нас подъем заболеваемости», - сказала Голикова на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

Зампред правительства порекомендовала россиянам соблюдать ограничения, введенные для противодействия пандемии, а также беречь себя и своих близких.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте заболеваний коронавирусной инфекцией в 56 регионах России.

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