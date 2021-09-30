РИАМО - 30 сен. Вопросы жителей, подготовленные руководством Общественной палаты округа, рассмотрели на еженедельном совещании в администрации муниципалитета. Представители микрорайона №9 города Одинцово пожаловались на то, что во время уборки Глазынинского пруда тяжелая техника разрушила новую пешеходную дорожку, сообщает пресс-служба администрации округа.

Председатель Общественной палаты Марианна Кристалинская отметила, что это единственный путь, связывающий микрорайон с улицей Сосновой.

«Ежедневно здесь ходит большое количество людей. Среди них много пожилых граждан и женщин с колясками», - сказала общественница.

По поручению главы Одинцовского округа Андрея Иванова тротуар восстановят в течение ближайшего времени. К ремонту будет привлечена именно та организация, чьи грузовики и разрушили асфальтовое покрытие.

«Предусмотрите не просто восстановление дорожки, но и установку бордюрного камня. Также дайте дорожникам дополнительное задание – заасфальтировать ответвление «народной тропы». Его хорошо видно на представленной фотографии», - распорядился Андрей Иванов.

К работам по укладке асфальта компания приступит в первых числах октября. Полностью восстановительные работы должны завершиться в течение 10 дней.

Среди других вопросов, озвученных общественниками, был сброс сточных вод на проезжую часть в Городке-17 и незаконное размещение бетонного завода на землях сельхозназначения в деревне Брёхово. В ходе совещания были проработаны подробные алгоритмы устранения этих нарушений.