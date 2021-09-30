РИАМО - 30 сен. Лидером в мире по количеству криптоугроз стала Российская Федерация, там заметили всплеск интереса мошенников к владельцам криптокошельков, сообщает Газета.ru.

Исследователи угроз ESET обнаружили рост популярности метода с привлечением имен знаменитостей, которые якобы вкладываются в криптовалюту и призывают делать то же самое своих поклонников.

Глава лабораторий по обнаружению угроз ESET Иржи Кропач отметил, что для создания качественной подделки страниц знаменитостей в соцсетях злоумышленники тратят немалые деньги. После этого от имени этих людей устраивают рассылки на фишинговые ресурсы.

«Новых инвесторов просят внести депозит или сразу потратить большую сумму на приобретение криптовалюты. Держателей действующих криптокошельков пытаются уговорить, чтобы они поделились учетными данными своих счетов под предлогом дальнейшего роста доходности», — сказал он.

В настоящий момент каждая десятая афера с криптовалютами происходит в России. На втором месте находится Перу с 6,8% от общего числа, на третьем — США, 5,3%.

Наиболее распространенный способ обмана – подделка сайтов инвестиционных площадок, куда потенциальных инвесторов в криптовалюту заманивают агрессивными рекламными инструментами.