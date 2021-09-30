РИАМО - 30 сен. Подготовку к зимнему периоду обсудили на еженедельном расширенном совещании главы Одинцовского городского округа Андрея Иванова. Так, порядок на дворовых территориях и общественных площадках будут обеспечивать 1439 уборщиков и дворников, сообщает пресс-служба администрации округа.

Кроме того, в работах будут задействованы 268 единиц техники. Как подчеркнул глава муниципалитета, в зону ответственности управляющих компаний, подрядных организаций, МКУ и МБУ суммарно входят 433 дворовые территории, 785 детских игровых площадок и 1491 тротуар.

«Мы заблаговременно начали подготовку к осенне-зимнему периоду. Ежегодно стараемся наращивать наш парк спецтехники, увеличивать количество работников, которые будут поддерживать дворы и общественные территории в порядке. В этом году мы добавили еще 200 штатных единиц, также было подписано соглашение об оплате труда, которое выровняет «перекосы» в заработной плате между МБУ. Наша задача – до конца года укомплектовать новые штатные единицы, чтобы повысить качество уборки дворовых территорий. Также мы сейчас прорабатываем вопрос закупки еще нескольких единиц техники», - сообщил Андрей Иванов.

Также на совещании зафиксировали объемы противогололедных материалов. Как сообщил заместитель главы администрации Одинцовского округа Станислав Григорьев, к настоящему моменту на складе уже заготовлено более 11 600 тонн ПГМ – почти 74% от требуемого количества. Андрей Иванов поручил к 25 ноября сформировать 100-процентный объем запасов.

Технический парк подрядных организаций, МКУ, МБУ и управляющих компаний в зимний период составят 101 трактор, 52 погрузчика, 16 автовышек и подъемников, 15 самосвалов, 8 комбинированных дорожных машин, 6 мини-пылесосов, 2 автогрейдера, а также 68 средств малой механизации, в том числе роторов и подметальных щеток. Для складирования снега на территории Одинцовского округа определено 4 места – в Одинцово, Кубинке, Ершовском, Успенском. Их суммарная вместимость составляет 102 тысячи кубических метров.