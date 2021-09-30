РИАМО - 30 сен. Важно, чтобы уменьшилось количество контрольных работ в школах, такое поручение дал президент России Владимир Путин, и оно должно быть исполнено, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Ранее российский лидер Владимир Путин дал поручение сократить число контрольных, а также проверочных работ во всех школах страны. За соблюдением поручения ответственным назначены министр науки и высшего образования Валерий Фальков и глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Мера связана с «Обеспечением режима контроля знаний». Работу должны завершить до начала следующего учебного года.

«Скоро будет меньше контрольных для наших детей в школах. По поручению Владимира Владимировича Путина <…> Я вот уверена (что поручение будет выполнено в срок – ред.) <…> Я думаю, что это поручение будет выполнено в первую очередь, так как дети находятся в приоритете», - сказала Мишонова в эфире «Вести FM».

Она отметила, что большое количество контрольных, рейтинги и отчеты мешают учителям уделять внимание детям.​

Ранее она говорила о том, что в России необходимы воспитательные кодексы.