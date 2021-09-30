РИАМО - 30 сен. В российских школах необходимо ввести воспитательные кодексы, где будут прописаны основные правила поведения для детей, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
По ее словам, воспитательная функция внесена теперь в школу.
«У нас должны быть кодексы воспитательные: что ребенок должен считать приличным уметь, знать, делать и не делать. До семи лет, например», - сказала Мишонова в эфире «Вести FM».
Она подчеркнула, что хочет, чтобы все эти вещи были прописаны.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии