РИАМО - 30 сен. Московское управление Роспотребнадзора открывает для жителей телефонную горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, сообщает пресс-служба управления.

В период с 4 по 15 октября специалисты Роспотребнадзора расскажут звонящим на горячую линию о том, где в Москве можно сделать прививку против гриппа, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками и ответят на другие интересующие вопросы по теме.

Также сотрудники ведомства предоставят рекомендации для родителей. Специалисты объяснят, как обезопасить детей от простудных инфекций, озвучат правила использования масок и другие меры профилактики инфекционных заболеваний.

В Роспотребнадзоре отметили, что вакцинация против гриппа снижает вероятность заболевания, предотвращает развитие тяжелых осложнений и повышает качество жизни в период эпидемического подъема. Особенно важно пройти вакцинацию пожилым людям и детям, а также людям с хроническими заболеваниями, ослабленным иммунитетом и беременным женщинам.

Задать интересующие вопросы специалистам можно по телефонам горячей линии: +7 495-687-40-33; +7 495 687-40-70. Также информацию круглосуточно можно получить по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8(800)555-49-43.

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