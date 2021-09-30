РИАМО - 30 сен. В Московской области появится новый туристический кластер «Город Гжель», его границы — территория мест бытования промысла Гжель (ТУ «Гжельское» и ТУ «Новохаритоново»), сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

О реализации проекта рассказала на Глобальном форуме креативных территорий в Нижнем Новгороде советник министра правительства Московской области по туризму Надежда Жилкина.

Ядром кластера будет завод Объединения «Гжель». В 2019 году акционерами предприятия стали Сбербанк и АФК «Система» и в соответствии со стратегией планируется развитие промысла, культуры и туризма.

На территории кластера находятся и другие предприятия народных художественных промыслов, объекты показа, храмы и музеи, несколько гостиниц и кафе, а также экопроект «Стратотипический разрез», которому более 300 млн лет.

В рамках действующих федеральных и региональных госпрограмм в границах кластера планируется разработка единого архитектурного дизайн-кода территории.

Планируется благоустройство пристанционного пространства и создание более 20 км вело-пешеходных маршрутов от точек прибытия туристов, вдоль Егорьевского шоссе и к ядру Кластера.

Еще здесь собираются проводить событийные мероприятия и активное продвижение обновленного гжельского турпродукта с возможным включением в нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО.

Сегодня территорию ежегодно посещает порядка 30 тыс. человек, к 2025 году ожидается до 300 тыс. туристов.

Составить туристический маршрут по Подмосковью>>