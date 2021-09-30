РИАМО - 30 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что 11 подмосковных школ входят в сотню лучших в России, а все университеты региона – в топ-100 лучших вузов. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев поздравил жителей региона с предстоящим Днем Московской области. В преддверии праздника, который будет отмечаться 3 октября, глава Подмосковья вручил государственные и областные награды.

«Каждый из здесь присутствующих старается делать все, чтобы обеспечить перемены, развитие Московской области. Это и врачи, спасающие жизни в период пандемии, оказывающие плановую помощь. Это и наши учителя, педагоги. В топ-100 школ страны входит уже 11 из Подмосковья, а в топ-100 университетов – все наши университеты», – сказал Воробьев.

Он отметил, что сегодня подмосковные власти ставят своим приоритетом повышение качества жизни.

«Самая большая динамика прироста населения в стране – в Московской области. Потому что качество жизни здесь лучше. Люди приезжают реализовывать себя. В системе мегаполиса качество жизни определяется инфраструктурой. Поэтому все президентские проекты, например, ЦКАД, М-5 «Урал», Москва – Казань, модернизация путепроводов, имеют для нас принципиальное значение», – добавил губернатор.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина сообщила, что 11 подмосковных школ вошли в рейтинг 100 лучших в России по конкурентоспособности выпускников, составленный агентством RAEX.

В число лучших вошли физтех-лицей им. Капицы и физико-математический лицей №5 в Долгопрудном, Королевский лицей научно-инженерного профиля, Гимназия им. Е. М. Примакова, Сергиево-Посадский физико-математический лицей, Горчаковский лицей МГИМО, школа №6 в Мытищах, образовательная школа «Классика-М», лицей №19 в Королеве, Ломоносовский лицей, Одинцовский Десятый лицей.