РИАМО - 30 сен. Ведущий специалист центра погоды «Фобос», метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что зима наступит в Москве постепенно, также не стоит ждать аномальных осадков и температур, сообщает газета «Вечерняя Москва».

«Зима наступит строго по климатическому графику и будет нормальной по температурам и осадкам. Разве что ее концовка может чуть притеплиться штрихами положительного отклонения от нормы», - сказал Тишковец.

Метеоролог также опроверг заявление представителя российского Greenpeace в области климата и энергетики о том, что зима 2021 года охарактеризуется множеством аномалий. По мнению Тишковца, такие прогнозы не следует воспринимать всерьез, потому как в них нет никакой конкретики.

Однако специалист погодного центра добавил, что давать долгосрочные прогнозы на зимнюю погоду в конце сентября еще рано.

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