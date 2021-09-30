РИАМО - 30 сен. Бороться со случаями буллинга в школах поможет тесная работа родителей с сотрудниками образовательных учреждений, также можно водить детей на курсы по противодействию травле, сообщил РИАМО представитель республиканского отделения Союза отцов Юрий Соленов.

Он отметил, что курсы, которые помогут справиться с травлей в школе, рассчитаны как на детей, так и на родителей. Занятия могут проводиться очно и в онлайн-формате. Подобные инициативы реализуются на Западе и там они показали свою эффективность. В России, например, такие курсы организовали в Краснодаре.

«Родителям нужно выстраивать доверительные отношения со своими детьми. Это поможет заранее понять, что у них есть конфликт в школе или их там травят. Родителям нужно взаимодействовать и со школой тоже», — добавил Соленов.

Эксперт порекомендовал родителям активно ходить на собрания в школе и общаться с классным руководителем своего ребенка. Также важно участвовать в жизни образовательного учреждения – проводить для детей экскурсии, организовывать походы и тому подобное. Кроме того, необходимо всегда сообщать о проблемах, привлекая для их решения замдиректора по воспитательной работе и школьных психологов.

«Нужно четко разделять конфликт и травлю, конфликт происходит на эмоциях, а буллинг – это запланированные и затяжные действия хулиганов. Есть обидчик и жертва, но есть и третья сторона, с чьего молчаливого согласия травля продолжается. Со свидетелями этого как раз и нужно работать», — заключил Соленов.

Ранее на территории школы №1374 на Палехской улице в Москве произошла стрельба. Отец десятиклассницы вступил в конфликт с несколькими учениками и выстрелил в воздух из травматического пистолета. По некоторой информации, подростки постоянно травили других детей, в том числе и дочь стрелявшего.