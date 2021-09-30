РИАМО - 30 сен. Власти Москвы напомнили представителям бизнеса о необходимости соблюдения мер профилактики коронавируса, сообщает пресс-служба столичного департамента торговли и услуг.
Первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк отметил, что было проведено совещание с руководителями управляющих компаний столичных ТЦ и крупных торговых сетей.
«Во встрече приняли участие представители более 30 компаний, а также специалисты столичного управления Роспотребнадзора, руководство ОАТИ и сотрудники префектур», — уточнил Немерюк.
Он пояснил, что во время совещания представителям бизнеса напомнили о необходимости соблюдения мер профилактики коронавируса: все продавцы должны носить маски.
Он напомнил, что предприятиям грозят штрафы до 1 млн рублей и приостановление деятельности на срок до 90 суток в случае, если нарушение мер профилактики инфекции повлечет за собой причинение вреда здоровью человека.
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