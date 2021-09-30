РИАМО - 30 сен. Офисы социальной газификации Московской области посетили более 10 тыс. человек, с начала реализации президентского проекта прошло более 2 месяцев, сообщает пресс-служба вице-губернатора региона Евгения Хромушина.

В регионе для удобства людей развернута широкая сеть стационарных и мобильных офисов социальной газификации.

«Реализация президентского проекта социальной газификации в Подмосковье набирает обороты. По темпам работ мы на сегодняшний день находимся в плановых значениях, что позволяет прогнозировать успешное завершение мероприятий в установленный срок», — сказал Евгений Хромушин.

Он отметил, что были развернуты стационарные офисы социальной газификации, которые уже посетили более 9 тыс. человек, и мобильные офисы социальной газификации «Мособлгаза», которые посетили более 1,1 тыс. человек. Там жители заключили более 238 комплексных договоров.

«В первые несколько недель мобильные офисы объехали более 70 населенных пунктов Московской области», — добавил вице-губернатор.

Наиболее активно услугами офисов соцгазификации пользуются жители Раменского округа, Домодедова, Истры и Одинцовского округа.

Для обеспечения упрощенного доступа населения к данной услуге в регионе развернуты 674 точки приема населения, в том числе в наиболее остро нуждающихся в газификации городских округах работают 8 стационарных офисов социальной газификации, где жители кроме газификации могут дополнительно оформить 12 услуг.

В рамках программы «Мособлгаз» бесплатно проложит газопроводы до границ 110 тыс. домовладений Подмосковья. К газу подключены уже более 3 тыс. домовладений, а к концу 2022 года газ придет в дома более 300 тыс. жителей региона.

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