РИАМО - 30 сен. Задержание мужчины, стрелявшего у школы на северо-востоке столицы, попало на видеозапись, сообщает телеканал «360».

На видео видно, что стрелявшего уводят сотрудники правоохранительных органов и сажают в полицейский автомобиль. При этом он уже закован в наручники.

Ранее в московской школе №1374 на Палехской улице в Ярославском районе города отец одной из учениц выстрелил из пистолета в воздух. Предполагается, что происшествие случилось из-за его конфликта с учениками школы, которые конфликтовали с его дочерью.

Как ранее сообщил РИАМО один из представителей родительского сообщества, конфликт мог случится из-за буллинга. В школе есть несколько ребят, которые постоянно травят других учеников, и в частности девочек.

Он рассказал, что девочку после уроков должен был встретить друг, однако он не смог. Поэтому она осталась одна в окружении подростков, которые начали ее травить и оскорблять. Их было 3-4 человека.

Директор московской школы №1374 прокомментировала инцидент со стрельбой>>