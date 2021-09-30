РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 сен. Для участия в итоговом сочинении (изложении) обучающиеся 11-х классов школ Подольска должны подать заявления в образовательные организации, в которых осваивают образовательные программы среднего общего образования, а экстерны - в образовательные организации по выбору, сообщается на сайте администрации округа.

Заявления для участия в написании итогового сочинения подают выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, получающие среднее общее образование в иностранных образовательных организациях. Это нужно сделать лично и предъявить документ, удостоверяющий личность, или поручить родителями (законным представителям) на основании документа, удостоверяющего их личность, или по доверенности, но не позднее чем за 2 недели до даты проведения итогового сочинения (1 декабря текущего года и 2 февраля 2022 года, а также 4 мая 2022 года).

Заявление подают в комитет по образованию администрации городского округа Подольск.

Подать заявление необходимо не позднее чем за 2 недели до проведения итогового сочинения (изложения). При подаче надо предоставить оригиналы и копии документов (паспорт, документ об образовании).

Комитет по образованию администрации округа находится на ул. Веллинга, 3, в кабинете 2 (1-й подъезд). Телефон для справок: 8(496)763-61-78. Время приема: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00, в пятницу - с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.