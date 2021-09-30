РИАМО - 30 сен. Столичные полицейские задержали блогера Руслана Бобиева. Он сделал непристойное фото с девушкой в куртке с надписью «Полиция» на фоне храма Василия Блаженного в центре города, сообщает Nation News.

Фото были опубликованы в социальной сети блогера. На них видно, как его спутница сидит на корточках и имитирует оральный секс. Снимок подписан фразой «Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить».

В полицию на контент пожаловались верующие, которые сочли увиденное богохульством. Аккаунт блогера уже удален.

Полицейские уже разбираются с ситуацией. Пока нет информации, возбуждено ли уголовное дело или нет.

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