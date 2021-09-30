РИАМО - 30 сен. Взрослым людям не следует решать конфликты между детьми под влиянием сильных эмоций. Сначала необходимо успокоиться, а потом вступить в диалог с оппонентами, сообщил РИАМО психолог-консультант Илья Шабшин.

Ранее на территории школы №1374 на Палехской улице в Москве произошла стрельба. Отец десятиклассницы вступил в конфликт с несколькими учениками и выстрелил в воздух из травматического пистолета. По некоторой информации, подростки постоянно травили других детей, в том числе и дочь стрелявшего.

«Важно понимать, что нельзя действовать под наплывом эмоций, особенно при детях, и использовать при них средства самообороны, так как это подаст пример неправильного поведения. Конфликты следует решать словами, но не силой, и в правильном месте», — сказал Шабшин.

Психолог добавил, что взрослым людям нужно всегда помнить о границах дозволенного поведения.

«Один из великих психологов сказал, что один из признаков цивилизованного человека в том, что он не ударил соперника камнем по голове, а высказал свои эмоции словами. Речь о первобытных людях, как вы поняли», — сказал эксперт.

Если внезапно нахлынули негативные чувства, то Шабшин посоветовал глубоко вдыхать и медленно выдыхать. Этот прием позволит успокоиться.

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