РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 30 сен. В соцсетях появилась информация о возможной пропаже двух человек в Никитских каменоломнях в Домодедове.

В группе «Никитские пещеры» в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что в 1,5 км от каменоломен обнаружили палатку с вещами 2 человек. Также там обнаружена еда, батарейки, свечи, хозяйственные перчатки и один спальник.

В журнале Никитских каменоломен, где все спускающиеся отмечаются о входе и выходе, с 18 сентября все отписались о выходе.

В группе также отметили, что вероятность нахождения людей под землей низкая, но не нулевая. В связи с этим в предстоящие выходные в каменоломнях запланирована поисковая операция.

Один из спелестологов опроверг информацию о пропаже.

«В каменоломнях никто не пропадал, хотя мы и провели на всякий случай проверку. Просто двое людей бросили палатку и грязные вещи в лесу, достаточно далеко от входа. Палатку заметили джипперы после фестиваля «Арбузник», там много приезжало туристов», - отметил он.