РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 сен. Глава Подольска Николай Пестов поздравил с избранием в Московскую областную думу депутата Павла Максимовича и пожелал ему успехов в деятельности.

В день первого заседания регионального парламента нового созыва Пестов провел рабочую встречу с Максимовичем, избранным депутатом по 16-му одномандатному избирательному округу.

Он отметил, что программа, выдвинутая депутатом в ходе избирательной кампании и получившая поддержку подольчан, основана на их предложениях и требует конкретных совместных действий всех органов власти для исполнения.

«Желаю Павлу Ивановичу успехов в предстоящей ответственной деятельности!» - написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.