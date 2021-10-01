РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 окт. В подмосковном Подольске в связи с ремонтными работами на сетях водопровода в пятницу отключат холодную воду в ряде домов, сообщает пресс-служба «Водоканала».

Не будут подавать холодную воду с 09:00 до 15:00 на ул. Багратиона, 15, 24, 28, 30(Д/С 13), 16А, 22/1, 21 (МЖРП), 20/12, 22/1, 24А (ЦТП-15), 19 (магазин); Бородинская, 7 (д/с №14), 11/7, 13 (д/с №25), 15, 17, 16/9, 18, 19, 20 (школа №13) , 21, 22, поликлиника, 23, 24/6, 25 (магазин), 15А, 17А; Курчатова, 3, 19, 21/15, 61, 61А, 61Б; Сосновая, 1, 2 к. 1-3, 4, 8, 8А, 10, 10А, 10Б, 12, 10В (ЦТП-14, котельная), ПНС.

Также холодной воды не будет на улице Циолковского, 1, 3, 5, 6, 7/11, 11, 11А, 12/20, 13, 13А, 13Б, 13В, 14, 15, 15А, 15Б, 16, 16А, 9/18, 17, 17Б, 18 (пожарное депо), 20А (магазин), 10/6, 3А, 58 (МЧС России, учебный центр); Дорохова (ПНС); Давыдова, 14, 6/1, 16, 16А, 8/2. На весь день с 09:00 до 18:00 холодную воду отключат на ул. Давыдова, 5, 6/1, 6, 8/2, 14 к. 1, 14 к. 2, 16, 16А, гараж, д. 1 авт. котельная; Сосновая, 1, ПНС.

В микрорайоне Южный возможно будет отсутствовать вода в домах №№3-9.

Цистерны с питьевой водой установят на улице Давыдова у д. 14 к. 1 и на улице Циолковского, у д. 10/6 у магазина.

Уточнить вопросы по отключению воды можно в диспетчерской службе МУП «Водоканал» по телефону: 8(496)754-00-53.