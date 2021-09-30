РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 сен. В микрорайоне Климовск Подольска завершают реконструкцию второй по мощности в городском округе канализационной насосной станции (КНС) №5, закончить работы планируют в 4 квартале текущего года, сообщил глава муниципалитета Николай Пестов.

Ранее работы планировали завершить до конца сентября.

МУП «Водоканал города Подольска» завершило реконструкцию 5 КНС в деревнях Бережках и Коледино. Чтобы обеспечить их надежную работу, заменили и модернизировали изношенное и устаревшее технологическое оборудование. Все данные о его функционировании теперь поступают в диспетчерский пункт. Это позволяет оперативно реагировать в случае возникновения внештатных ситуаций. Проведенные мероприятия позитивно отразятся и на экологической обстановке в округе.

«В настоящее время близится к завершению реконструкция самой крупной в Климовске и второй по мощности в городском округе Подольск канализационной насосной станции №5. Она эксплуатируется с 60-х годов прошлого века, оборудование обновлялось лишь единожды – в 1987 году», – написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Реконструкцию станции проводят в рамках инвестиционной программы по развитию коммунальной инфраструктуры. Она включает в себя полную замену технологического оборудования, частичную замену коллекторов, капитальный ремонт фасада и благоустройство территории.