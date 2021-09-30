РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 сен. В подмосковном Красногорске определили 12 победителей VII Московского областного чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», сообщила руководитель Регионального центра компетенций в области информационных технологий Красногорского колледжа Ильсия Шанаурова.

Торжественная церемония закрытия чемпионата прошла в четверг в ГБПОУ МО «Красногорский колледж». Здесь прошли соревнования школьников, студентов и специалистов по 6 компетенциям: «Веб-дизайн», «Веб-разработка (программирование)», «Сборка-разборка электронного оборудования», «Социальная работа», «Дизайн плаката», «Сетевое и системное администрирование».

40 участников чемпионата демонстрировали свои профессиональные навыки и мастерство. Оценивали работу конкурсантов 25 сертифицированных экспертов. Ребят сопровождали и поддерживали волонтеры и сотрудники колледжа.

По итогам чемпионата все ребята (школьники, студенты, специалисты, эксперты, волонтеры) получили сертификаты участника. Определены призеры и победители соревнования, которым вручили дипломы I, II, III степеней, медали и подарки с символикой «Абилимпикса».

Победителями регионального этапа стали 12 участников. Теперь им предстоит серьезная подготовка, чтобы достойно представить Московскую область и покорить еще одну высоту: отборочный этап VII Национального чемпионата «Абилимпикс», который пройдет в октябре на площадке Красногорского колледжа.