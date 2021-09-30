РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 сен. В Балашихе разыскивают двух женщин, которые в четверг ушли в лес и не вернулись, сообщается на странице поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропали 58-летняя Ирина Викторовна Бурыгина (Муха) и 69-летняя Татьяна Анатольевна Лебедь, городской округ Балашиха, Московская область. 30 сентября 2021 года они ушли в лес и не вернулись», – говорится в сообщении.

Рост Бурыгиной 170 см, у нее худощавое телосложение, волосы седые, глаза голубые. Была одета в сине-белую куртку, халат в цветочек, черные штаны, черные сапоги, черную кепку.

Рост Лебедь 162 см, она плотного телосложения, волосы каштанового цвета, глаза голубые. Была одета в красную флисовую кофту, бордовое платье, серые колготки, темно-синие резиновые сапоги, черную кепку.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.