РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 сен. В связи с проведением аварийных работ временно закрыт съезд с Новорязанского шоссе на улицу Смирновскую в Люберцах, сообщается на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Водителям рекомендуется использовать иные варианты заезда в округ, а именно: через Рязанское шоссе (старое направление), улицу Южную, бульвар Генерала Кузнецова, Октябрьский проспект.

О завершении работ и снятии ограничений сообщат незамедлительно. Водителей просят учитывать информацию об ограничениях движения и планировать свой маршрут заранее.