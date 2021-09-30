РИАМО - 30 сен. С начала мая 2021 года пассажиры автобусов «Мострансавто» совершили свыше 530 тыс. поездок к дачным и загородным участкам по более чем 40 сезонным маршрутам, сообщает пресс-служба «Мострансавто».

Наиболее востребованными маршрутами стали №10 «Автостанция — Юбилейное» (свыше 77,3 тыс. поездок), № 30 «Электрогорск — Алексеево» и № 21 «Раменское (3-й квартал) — ст. Бронницы — Пласкинино (Сады)» (38,6 тыс. и 37,7 тыс. поездок соответственно).

Чаще всего при проезде пассажиры сезонных маршрутов пользовались социальными картами жителя Московской области и москвича – зарегистрировано более 380 тыс. таких операций. Самым популярным способом оплаты стали бесконтактные банковские карты и устройства с NFC-чипом – по ним прошло более 84 тыс. транзакций.

Сезонные маршруты работают по пятницам, субботам и воскресеньям. Пассажиры могут пользоваться ими вплоть до ноября: точная дата окончания работы варьируется для каждого маршрута.

Дополнительные маршруты ежегодно вводятся в регионе в преддверии летнего сезона с целью обеспечения комфортного передвижения жителей Московской области и Москвы до садовых и дачных товариществ. Расписание автобусов подстроено под график движения электропоездов.