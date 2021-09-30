РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 сен. За сентябрь в поселках Октябрьский, Красково и Томилино городского округа Люберцы управляющая компания «Содействие» опилили сухие деревья на 10 улицах, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Больные, умершие или разросшиеся деревья несут потенциальную угрозу полным или частичным падением, подвисанием на проводах. В течение месяца данные виды работ выполнены в 3 поселках. В Октябрьском - на улицах Новая, Первомайская, Дорожная. В поселке Красково - на улицах Федянина, Лорха, КСЗ. В поселке Томилино - на улицах Пионерская, Гоголя, Гаршина и Рязанском шоссе.

За состоянием растительности следят ответственные сотрудники службы благоустройства управляющей компании. В случае выявленной необходимости производится опиловка различной степени - от санитарного кронирования до ликвидации опасного дерева или сухостоя.