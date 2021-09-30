РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 сен. Замглавы администрации Люберец Александр Сорокин провел в четверг рабочее совещание с руководителями транспортных компаний городского округа, на котором обсудили жалобы жителей на работу общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Обсудили вопросы транспортного обслуживания жителей городского округа, рассмотрели и разобрали жалобы, поступающие от жителей на работу общественного транспорта через портал «Добродел» и социальные сети. По информации руководства транспортных компаний, с водительским составом ведется работа по недопущению нарушений ПДД и правил перевозки пассажиров. Проводится дополнительный инструктаж по соблюдению ПДД, расписания, схемы движения и совершения остановок на всех остановочных пунктах, правил оплаты проезда, а также о соблюдении культуры обслуживания и правил поведения при общении с пассажирами», - сказал Сорокин.

Он добавил, что к водителям, допустившим нарушения, применяются строгие меры. В сентябре текущего года 3 водителя были уволены из транспортных компаний Люберец на основании обоснованных жалоб.

«Особое внимание было уделено реализации пилотного проекта по предоставлению льгот и скидки на маршрутах с нерегулируемым тарифом по социальной карте Московской области и по транспортной карте «Стрелка». По карте «Стрелка учащегося» скидка на проезд составляет 50% - с 1 по 35 поездки, 99% - с 36 поездки. По обычной карте «Стрелка» скидка составляет 7% за каждые 10 поездок и 35% за 50 и более поездок», - подчеркнул Сорокин.

Он напомнил, что о нарушениях со стороны водителей можно сообщить в управление транспорта и организации дорожного движения по номерам телефонов: 8(495)503-67-02, 8(495)503-09-64, 8(495)503-44-00, 8(495)503-83-11. Необходимо указать государственный регистрационный номер транспортного средства, номер маршрута, дату, время и место нарушения.