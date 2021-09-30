РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 сен. Жители подмосковной Балашихи выбрали 3 лучших медсестер округа, голосование проходило среди пользователей в Instagram с 1 сентября, сообщается в Instagram-аккаунте Балашихинской областной больницы.

Чтобы принять участие в голосовании, надо было написать комментарий под постом: фамилию и имя медсестры, которой жители благодарны, наблюдаются у нее не первый год или считают, что именно она достойна звания «Народная медсестра».

«Мы подвели итоги голосования за звание «Народная медицинская сестра». Сложно выделить кого-то одного, ведь труд медсестры очень важен и жизненно необходим! Поэтому в результате народного голосования у нас были отмечены: Марущак Татьяна Владимировна - старшая медсестра инфекционного отделения №3; Сюсина Ольга Николаевна - старшая медсестра отделения гемодеализа и Захарова Людмила Всеволодовна -старшая медсестра поликлиники №10. Спасибо за ваш труд!» - говорится в сообщении.

Медицинские сестры с успехом продолжают традиции милосердия и заботы о людях, помощи в трудных ситуациях - болезни и недомогании.