РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 сен. В деревне бережки Подольска по просьбе жителей проверили хостел с трудовыми мигрантами, у них проверили документы и провели профилактическую беседу, сообщает пресс-служба администрации округа.

В профилактическом мероприятии по проверке соблюдения норм миграционного законодательств в четверг приняли участие представители управления по обеспечению общественной безопасности администрации муниципалитета, территориального отдела Лаговский, Подольского ОВО - филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Московской области, отдела по вопросам миграции УМВД по городскому округу, а также сотрудники полиции.

Участники рейда посетили хостел, расположенный с торца двухэтажного 16-квартирного дома №5А в деревне Бережки и проверили правила пребывания трудовых мигрантов. Всего в хостеле 24 койко-места.

«Прежде с торца жилого дома находился медпункт, его закрыли. Нежилое подвальное помещение выкупили неустановленные посторонние лица, которые сделали перепланировку и ремонт помещения для ведения коммерческой деятельности. В помещении нарушены требования пожарной безопасности, нет согласования и на установленное водоотведение. Вблизи детской площадки жильцы хостела периодически распивают спиртные напитки», - сказала староста деревни Бережки Инна Бабенко.

Во время проверки в здании хостела находилось около 10 человек, у них проверили необходимые документы на законность пребывания в РФ и провели профилактическую беседу. Проживающих в хостеле сотрудники полиции поставят на профучет и внесут в базы МВД.

«Со слов жителей, проживающие в хостеле периодически нарушают общественный порядок: шумят, распивают спиртные напитки. По результату выезда правоохранительными органами будет установлен собственник помещения, которому придется ответить на ряд вопросов о санитарном содержании и исполнении требований пожарной безопасности в помещении, а также о законности перепланировки предназначенного под проживание граждан помещения», - сказал начальник управления по обеспечению общественной безопасности администрации округа Андрей Крючков.

Ежедневно правоохранительные органы выявляют на территории Подольска лиц, нарушающих миграционное законодательство. За последнюю неделю было проверено 105 объектов. Составлено 205 административных протоколов за нарушение КоАП РФ. Вынесены решения о наложении административных штрафов на общую сумму свыше 593 тыс. рублей. Принято 31 решение о неразрешении въезда иностранным гражданам и лицам без гражданства в РФ.